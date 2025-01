Besuch in Schottland: Besonderer Moment: König Charles trifft 99-jährigen D-Day-Veteranen

1 Jim Glennie (l.) schaffte es nicht zum 80. Jahrestag in die Normandie - nun konnte er König Charles in Aberdeen die Hand schütteln. Foto: imago images/Avalon.red/Andrew Milligan

König Charles und Königin Camilla haben in Schottland getrennt voneinander Termine absolviert. Während er ein bewegendes Treffen mit einem 99-jährigen Normandie-Veteranen hatte, traf sie auf Studierende und Uni-Mitarbeiter.











König Charles III. (76) hat am Montag einen 99-jährigen D-Day-Veteranen im Gordon Highlanders Museum in Aberdeen getroffen, nachdem dieser nicht zur Gedenkfeier zum 80. Jahrestag in die Normandie reisen konnte. Auch Königin Camilla (77) war in der schottischen Hafenstadt unterwegs und besuchte dort die Universität.