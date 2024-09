Besuch in Pennsylvania: Biden setzt Wahlkampf-Käppi mit der Aufschrift „Trump 2024“ auf

Besonders gut stand ihm die Kopfbedeckung nicht: Bei einem Besuch im US-Bundesstaat Pennsylvania hat sich der scheidende US-Präsident Joe Biden eine rote Kappe mit der Aufschrift „Trump 2024“ aufgesetzt. Die Kappe ist eines der Accessoires der Wahlkampagne des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, der erneut ins Weiße Haus einziehen will und den Biden als Gefahr für die US-Demokratie ansieht.

Bei einem Treffen am Mittwoch mit Feuerwehrleuten in Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania zum Gedenken an die Terroranschläge vom 11. September reichte ein Trump-Anhänger Biden das Käppi. Der 81-Jährige, der selbst ein schwarzes Käppi trug, nahm das rote und setzte es auch noch auf:

Trump: „Danke für die Unterstützung, Joe!“

Das Video vom lachenden Präsidenten mit dem auf seinem Haupt thronenden Käppi seines politischen Erzrivalen verbreitete sich schnell in Online-Diensten. Das Trump-Team reagierte sofort: „Danke für die Unterstützung, Joe!“, schrieb das Team im Onlinedienst X:

Der Präsident war am 21. Juli aus dem Rennen um das Weiße Haus ausgestiegen, weil die Zweifel an seiner geistigen und körperlichen Fitness immer lauter geworden waren. Auslöser für das Ende seiner politischen Karriere war ein desaströser Auftritt im TV-Duell mit Trump einen Monat zuvor.