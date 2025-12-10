Besuch in Peking: IWF mahnt China zu mehr Konsum statt Exporte für Wachstum

Die IWF-Experten reisen wieder zum jährlichen Besuch nach Peking. Sie fordern dort mehr Fokus auf Konsum statt Exporte. An Chinas junge Menschen hat IWF-Chefin Georgiewa einen speziellen Appell.
Peking - Der Internationale Währungsfonds (IWF) fordert von China, wirtschaftliche Ungleichgewichte schneller zu lösen, um weiteren Handelsstreit zu vermeiden. "Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist China einfach zu groß, um viel Wachstum aus Exporten zu generieren", sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in Peking nach einem Routine-Besuch. Weiter von exportgetriebenem Wachstum abhängig zu sein, berge das Risiko, globale Handelsspannungen zu fördern, erklärte die Bulgarin.