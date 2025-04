Besuch in Paris: Nicht vorbei: Prinz William reagiert auf CL-Pleite von Aston Villa

Prinz William und Sohn Prinz George haben in Paris das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League Paris Saint-Germain gegen Aston Villa besucht. Ihrem Verein Aston Villa brachten die beiden kein Glück. Nach der Niederlage meldete sich Prinz William in den sozialen Medien zu Wort.

Prinz William (42) ist bekennender Fan des englischen Fußballvereins Aston Villa. Am vergangenen Mittwochabend ließ er sich gemeinsam mit Sohn Prinz George (11) das Champions-League-Spiel seines Vereins im Pariser Prinzenpark gegen Paris Saint-Germain nicht entgehen. Im Parc des Princes brachte der royale Besuch den englischen Fußballern jedoch kein Glück.

Prinz William: "Es ist noch nicht vorbei"

Aston Villa musste im Viertelfinal-Hinspiel gegen den Gastgeber eine 3:1-Niederlage verkraften. Zunächst gingen die Gäste noch in Führung und Prinz William und sein Sohn konnten auf der Tribüne jubeln. Der Ausgleich kam aber noch vor der Pause. In der zweiten Hälfte folgten dann Tor zwei und in der Nachspielzeit Tor drei für Paris Saint-Germain.

Lesen Sie auch

"Ein großer Abend in der Champions League unter Flutlicht", resümierte Prinz William nach dem erfolglosen Match für seinen Verein bei X. "Nicht das Ergebnis, das wir wollten, aber es ist noch nicht vorbei", machte er den Spielern Mut. "Auf zum Rückspiel im Villa Park!"

Ein dazu veröffentlichter Clip zeigt William, wie er die Spieler der Reihe nach umarmt und ihnen offenbar viel Glück wünscht. Zudem gab der Royal auch ein Fernsehinterview, in dem er über den "herausfordernden Abend" seiner Mannschaft plaudert. Das Rückspiel zwischen PSG und Aston Villa ist für den 15. April angesetzt.

Prinz William und Prinz George schon öfter gemeinsam im Stadion

Prinz William und Prinz George haben schon öfter gemeinsam ein Fußballspiel im Stadion geschaut. Etwa bei Heimspielen von Aston Villa im Fußballstadion Villa Park in Birmingham. Außerdem waren die beiden beim Endspiel der Europameisterschaft 2024 zwischen England und Spanien im Stadion in Berlin. In der deutschen Hauptstadt wurden der britische Thronfolger und sein Sohn vergangenen Sommer Zeugen der 1:2-Niederlage der "Three Lions" gegen Spanien.