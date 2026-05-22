Charles III. hat am letzten Tag seines offiziellen Besuchs in Nordirland auf einer Ukulele gespielt. Am Ende ihrer Reise verabschiedeten sich der König und seine Ehefrau Camilla bei einer Feier.
König Charles III. (77) hat am letzten Tag seines Nordirland-Trips die Stadt Newtownards besucht und dabei ein unbekanntes Talent gezeigt. Das "Loughries Men's Shed Ukulele Ensemble" sorgte in einer Kleingartenanlage, die der Monarch besichtigte, mit einer Reihe traditioneller Volkslieder für Unterhaltung. Als König Charles näher kam, wurde ihm laut "BBC" angeboten, selbst Ukulele zu spielen. Charles ließ sich das offenbar nicht nehmen und klimperte dem Bericht zufolge ein wenig auf dem Instrument herum. Anschließend unterhielt er sich mit den Mitgliedern der Gruppe, die ihn zu ihrer nächsten Probe einluden.