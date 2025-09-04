Besuch in Neu-Delhi: Wie Außenminister Wadephul die neue Wirtschaftsmacht Indien umwirbt

Außenminister Johann Wadephul hat Indien besucht. Das Land ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften – und balanciert nun zwischen den großen Mächten dieser Welt.
Sechs Blumensträuße liegen vor dem deutschen Außenminister, als er am Mittwoch im Außenministerium in Neu-Delhi vor die Presse tritt. Neben Johann Wadephul (CDU) sitzt ein Mann, den er nur als „Jai“ anspricht. Es ist sein indischer Amtskollege Subrahmanyam Jaishankar, ein Mann mit silbergrauem Haar. Die Ansprache, die Wadephul hier nutzt, verwendet man in Indien sonst unter Freunden. Auch Jaishankar bezeichnet Wadephul als einen „Freund“.