Besuch in Matignon

1 Die monegassischen Royals in Matignon. Foto: ddp/Crystal Pictures/Olivier Huitel

Fürstin Charlène und Fürst Albert haben ihre Zwillinge Jacques und Gabriella mit zu einem öffentlichen Termin gebracht. Die Familie erschien dabei modisch abgestimmt.











Fürst Albert II. von Monaco (67) hat sich am vergangenen Mittwoch mit seiner Familie in der französischen Gemeinde Matignon gezeigt. Seine Ehefrau Charlène von Monaco (47) begleitete ihn ebenso wie die gemeinsamen Zwillinge, Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella (10). Die Familie zeigte sich durch ihre Looks harmonisch vereint.