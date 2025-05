Besuch in Litauen: Merz‘ Außenpolitik: Wie der neue Kanzler den Unterschied macht

Besuch in Litauen

1 Kanzler Friedrich Merz mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda beim Besuch in Vilnius. Foto: Michael Kappeler

Merz punktet mit seinem Stil in der Außenpolitik – und zeigt mit der Bundeswehrbrigade in Litauen, dass Deutschland sicherheitspolitisch erwachsen wird, kommentiert Tobias Peter.











Link kopiert



Friedrich Merz setzt mit seiner Reise nach Litauen ein dreifaches Signal. Erstens zeigt der Kanzler ganz Europa und vor allem den baltischen Staaten: Deutschland nimmt seine Verantwortung für die gemeinsame Sicherheit ernst. Zweitens sind Merz‘ Reise und die Aufstellung der Panzerbrigade 45 der Bundeswehr an der Nato-Ostflanke eine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin: Deutschland nimmt seine Rolle entschieden wahr. Das ist drittens ein Zeichen auch an US-Präsident Donald Trump, der mehr eigenes Engagement der Europäer fordert.