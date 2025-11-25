Besuch in Indonesien: Königin Máxima beweist erneut Mut zur Farbe

Für ihren Besuch in Indonesien hat die niederländische Königin Máxima erneut tief in die Farbkiste gegriffen. Unter andrem wählte sie ein knallgelbes Outfit.
Königin Máxima (54) ist derzeit auf einem dreitägigen Besuch in Indonesien unterwegs. Der Aufenthalt findet im Rahmen eines offiziellen Programms als UN-Sondergesandte für finanzielle Inklusion statt. Währenddessen nimmt die niederländische Königin an Workshops, Jugendprojekten und zahlreichen Treffen mit Vertretern von Banken, Unternehmen und der Regierung teil.