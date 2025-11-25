Besuch in Indonesien: Königin Máxima beweist erneut Mut zur Farbe

Für ihren Besuch in Indonesien hat die niederländische Königin Máxima erneut tief in die Farbkiste gegriffen. Unter andrem wählte sie ein knallgelbes Outfit.

Königin Máxima (54) ist derzeit auf einem dreitägigen Besuch in Indonesien unterwegs. Der Aufenthalt findet im Rahmen eines offiziellen Programms als UN-Sondergesandte für finanzielle Inklusion statt. Währenddessen nimmt die niederländische Königin an Workshops, Jugendprojekten und zahlreichen Treffen mit Vertretern von Banken, Unternehmen und der Regierung teil.

Zu übersehen ist Máxima dabei nicht, denn am ersten Tag ihres Besuchs erschien sie in einem komplett gelben Outfit, bestehend aus Bluse, Hose und Handtasche zu verschiedenen Terminen. Das blonde Haar hatte sie zum lockeren Seitenscheitel frisiert, das Make-up war dezent-elegant.

Vorliebe für Gelb und Senfgelb

Zuletzt zeigte sich ihre Vorliebe für Gelb im Juni dieses Jahres. Damals verwandelte sich Schloss Huis ten Bosch in Den Haag zur Bühne der Weltpolitik. Ihr Ehemann, König Willem-Alexander (58), hatte am Rande des NATO-Gipfels zum großen Gala-Dinner geladen - und die Mächtigen der Welt folgten der Einladung. 32 Staats- und Regierungschefs posierten gemeinsam mit dem Königspaar auf der Treppe vor dem Schloss für das traditionelle Gruppenfoto, wie der "Telegraaf" berichtete.

Im Zentrum standen Willem-Alexander und Máxima. Die Highlight-Aufnahme veröffentlichte auch der Palast auf Instagram: die Königin inmitten all der dunklen Anzüge. Sie stach nicht nur als eine der wenigen Frauen hervor, sondern besonders auch wegen ihres Kanarienvogel-gelben Abendkleids mit integriertem Cape.

Beim Fin Tech Festival in Singapur im November 2024 trug die gebürtige Argentinierin ein ebenfalls auffallendes gelbes Etuikleid mit weiten langen Ärmeln. Bei ihrer Karibik-Reise im Februar 2023 ließ sich die niederländische Königin in einem langen, gelben Sommerkleid mit Blätterprint und Volantsaum ablichten. Dasselbe Kleid trug sie bereits 2021 im Park des Schlosses Huis ten Bosch in Den Haag für das traditionelle Familienfoto.