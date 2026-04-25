Prinz Harry trat 2020 von seinen royalen Pflichten zurück. Während seines Besuchs in der Ukraine wies er die Darstellung, er sei kein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie mehr, aber entschieden zurück.
Prinz Harry (41) sieht sich weiterhin im Dienst der Krone. Die Einordnung, er sei seit dem Megxit kein arbeitendes Mitglied des britischen Königshauses mehr, weist er deshalb jetzt deutlich zurück. Während seines Besuchs in der Ukraine sagte der Herzog von Sussex dem Sender ITV News am Freitag, er könne mit der Bezeichnung "not a working royal" nichts anfangen. "Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein", so der 41-Jährige. Er sei vor Ort, "um zu arbeiten und genau das zu tun, wofür ich geboren wurde".