Besuch in der Ukraine: Prinz Harry richtet in Kiew eindringlichen Appell an Soldaten

Prinz Harry hat bei seinem Besuch in der Ukraine wichtige Worte an Veteranen gerichtet. Sie sollen sich Hilfe suchen, appellierte der Royal, der selbst zehn Jahre lang in der britischen Armee diente.
Prinz Harry (40) hat während seines Überraschungsbesuchs in der Ukraine einen wichtigen Appell an Soldaten gerichtet. Bei einem Treffen mit verwundeten Veteranen stellte der Royal vor allem Rehabilitation und mentale Gesundheit in den Mittelpunkt - beides Themen, die ihn seit Jahren persönlich begleiten.