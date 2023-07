Besuch in der Stuttgarter Hitfabrik

11 Felix Gauder mit Maite Kelly in seinem Stuttgarter Tonstudio, wo Hits am laufenden Band entstehen. Foto: jo-jo music

Gibt es eine Formel für Hits? Felix Gauder bringt Stars wie Andrea Berg, Vanessa Mai oder Maite Kelly in den Charts nach oben. Kein anderer deutscher Musikproduzent wird so oft im Radio gespielt wie er. Ein Besuch in der Stuttgarter Hitfabrik.









Stuttgart - Kein roter Teppich führt zu der Villa hinab, die sich mit wunderbarer Aussicht auf einer Höhe befindet, die man in dieser Stadt gern halb erreicht. Wo diese Halbhöhe liegt, von der Ohrwürmer aufbrechen in die Schlager- und Popwelt hinaus, soll geheim bleiben. Der Hausherr will nicht, dass Fans hier Stellung beziehen, um zu schauen, ob sie einen ihrer Lieblinge erwischen. Es kommen viele.