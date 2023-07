1 Der Arzt Stephan Thomas untersucht den angeschwollenen Unterschenkel eines Patienten in der Notaufnahme. Foto: Ines Rudel

Kliniken klagen über Patienten, die wegen Lappalien die Notaufnahmen verstopfen. Doch es ist eine neue Entwicklung hinzugekommen. Ein Besuch in der Esslinger Notaufnahme.









Wie es ihm gehe? Nun ja, meint der 83-Jährige auf dem Krankenbett, es gehe so. Eine dünne Decke verhüllt sein linkes Bein. Doch bevor Stephan Thomas, der leitende Arzt in der Notaufnahme des Klinikums Esslingen, die Decke vorsichtig zur Seite schiebt und den gewaltigen, an einigen Stellen violett gefärbten, linken Unterschenkel entblößt, stellt er dem Mann erst einmal Fragen. Warum er hier ist? Ob er Vorerkrankungen hat? Welche Medikamente er einnimmt? Ob er eine Allergie hat? Und dann, nach einem Blick auf den Monitor: „Haben Sie immer so einen schnellen Herzschlag?“ Der Mann verneint. Doch immer wieder piept die Maschine; ein Zeichen dafür, dass die Werte des 83-Jährigen auffällig sind.