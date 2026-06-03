Besuch in Berlin: Ungarns Regierungschef gönnt sich Currywurst und Pils

Currywurst, Bier und ein Hit aus den 70ern: Der neue ungarische Regierungschef testet das traditionelle Streetfood in Berlin.
Berlin - Mal 'ne Wurst statt Gulasch: Der neue ungarische Ministerpräsident Peter Magyar hat sich bei seinem Besuch in Berlin eine Currywurst und eine Flasche Pils gegönnt. Die Berliner Spezialität aß der 45-Jährige zusammen mit Begleitern gleich im Stehen an einer Bude gegenüber dem Hotel Adlon nahe dem Brandenburger Tor, wie auf einem Video auf seinem Instagram-Account zu sehen ist.