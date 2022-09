1 Dietmar Allgaier und Pasquale Gandolfi unterschreiben die Partnerschaftsurkunde. Foto: privat

Ludwigsburgs Landrat Dietmar Allgaier ist ins italienische Bergamo gereist, um die Partnerschaft zu pflegen, die seit 20 Jahren besteht.















Link kopiert

Sie soll ein neues Kapitel darstellen in der Freundschaft zwischen dem Landkreis Ludwigsburg und der Provinz Bergamo: die Partnerschaftsurkunde, die jüngst Landrat Dietmar Allgaier und der Präsident der Provinz Bergamo, Pasquale Gandolfi, unterzeichnet haben. Die Verbindung zwischen den Regionen besteht nunmehr seit 20 Jahren und soll intensiviert werden.

Im Vordergrund der partnerschaftlichen Aktivitäten steht die Begegnung junger Menschen. In diesem Sinne sollen künftig Verbindungen zwischen den beteiligten deutschen und italienischen Schulen, Vereinen und weiteren Institutionen intensiviert und gepflegt werden. Kulturelle, soziale und wirtschaftliche Kontakte sowie die Entwicklung von Beziehungen im Bereich des Fremdenverkehrs und der Kommunalpolitik sollen ebenfalls gefördert werden. Außerdem soll es einen deutsch-italienischen Jugendaustausch geben, und die Verbindungen zwischen politischen Gremien und wirtschaftlichen Organisationen sollen gestärkt werden.

Allgaier: „Freiheit und Frieden sichern“

Die Zusammenarbeit zwischen Ludwigsburg und Bergamo ist vor Kurzem bereits mit dem Jugendbürgerrat gestärkt worden. Dabei fanden sich in beiden Regionen Jugendliche zusammen, die über die Aufarbeitung der Coronakrise sprachen. Dieses Projekt stellte Dietmar Allgaier bei seinem Besuch in Bergamo in einer Ansprache heraus und sagte: „Wir möchten, vor allem in politisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten, das gegenseitige Verständnis stärken, gemeinsam das europäische Wachstum fördern und die Freiheit und den Frieden sichern.“ Präsident Pasquale Gandolfi rief dazu auf, „Brücken statt Mauern“ zu bauen.

Bei dem Besuch in Bergamo waren neben Dietmar Allgaier Mitglieder des Kreistags dabei sowie der Theologe und Direktor des Verbands Region Stuttgart, Alexander Lahl, und der Bürgermeister von Hemmingen, Thomas Schäfer. Mitgereist war auch das Kreisjugendorchester des Blasmusik-Kreisverbands Ludwigsburg unter der Leitung von Roland Haug. Die Musiker haben das Publikum in Bergamo unter dem Motto „Musica per la Pace“ mit konzertanten Weisen von Oper bis zur Polka unterhalten. Das Orchester wurde für seinen Auftritt reichlich entlohnt: Dietmar Allgaier überreichte einen Scheck über 10 000 Euro, finanziert von der Stiftung Kunst, Kultur und Bildung der Kreissparkasse Ludwigsburg.

Gegenbesuch im November geplant

Landrat Allgaier sprach neben seinem Dank („Grazie per la sua ospitalità“) die Einladung zum Gegenbesuch in Ludwigsburg aus, der im November stattfinden soll.

Die Partnerschaft mit der Provinz Bergamo ist neben den Partnerschaften mit dem Landkreis Zwickau, dem Komitat Pest (Ungarn), dem Oberen Galiläa (Israel) und Yichang (China) die fünfte offizielle Partnerschaft des Landkreises Ludwigsburg. Schon seit zwei Jahrzehnten pflegt der Landkreis Ludwigsburg ein freundschaftliches Verhältnis zur Provinz Bergamo. 2020 wurde dem Landkreis die „Ludwigsburger Hütte“ (bis dahin unter dem Namen „Rifugio Barbellino“ bekannt) symbolisch überreicht.

Die Gemeinde Hemmingen, deren Bürgermeister Thomas Schäfer ebenfalls zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Bergamo mitgereist war, hat im Januar 2019 eine Freundschaftsvereinbarung mit der italienischen Gemeinde Almenno San Bartolomeo unterzeichnet, und die Gemeinde Schwieberdingen steht in Kontakt zur Gemeinde Caravaggio in Italien.