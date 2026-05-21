Besuch im Kreis Esslingen: Warum der Bundespräsident Wegweiser putzt im Biosphärengebiet Schwäbische Alb

Frank-Walter Steinmeier hat sich im Kreis Esslingen über ehrenamtliches Engagement im Naturschutz informiert. Er posierte dabei auch für Selfies und crashte eine Hochzeit.
So langsam macht sich Aufregung bei den Schaulustigen auf dem Parkplatz am Heidengrabenturm bei Erkenbrechtsweiler breit – schließlich hat man nicht alle Tage einen Bundespräsidenten zu Gast. Ob Frank-Walter Steinmeier ganz staatsmännisch im Anzug mit Krawatte zu diesem Termin kommt? Oder doch eher leger im Freizeitlook? Angekündigt hat sich der erste Mann im Staate nämlich zu einer Wanderung im Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Rein dienstlich: Der Besuch im Landkreis Esslingen ist eingebettet in die Aktivitäten rund um den ersten deutschlandweiten „Ehrentag“ am 23. Mai.