Prinzessin Kate hat bei einem Klinikbesuch in Manchester eine Krebspatientin an ihrem letzten Behandlungstag begleitet. Sichtlich bewegt würdigte sie deren Weg und sprach zugleich offen über ihre eigene Erkrankung und die Belastung für Angehörige.

Prinzessin Kate (44) hat in Manchester den Christie NHS Foundation Trust besucht und dabei eine Patientin getroffen, die den Abschluss ihrer Krebstherapie feierte. Im Krankenhaus traf die Prinzessin von Wales auf die 30-jährige Claire Lorente, die ihren letzten Behandlungstag hatte. Sie litt an Brustkrebs. Wie "Mirror" berichtet, nahm Kate sichtlich bewegt die junge Frau in den Arm und würdigte ihren Heilungsweg mit den Worten: "Gut gemacht! Was für eine Reise!"

Claire, selbst überwältigt von diesem Moment, berichtete der Prinzessin anschließend von ihrer Krankheitsgeschichte. Während des Gesprächs legte Kate ihr tröstend eine Hand auf den Arm. Auch Claires Partner bezog die Prinzessin in die Begegnung ein, wandte sich ihm zu und umarmte ihn. Dabei betonte sie die Belastung für das Umfeld der Erkrankten: "Gut gemacht. Ich weiß, dass es für Familie und Angehörige genauso schwer ist."

Prinzessin über ihren eigenen Heilungsweg

Kate sprach auch offen über ihre eigene Krebserkrankung und schilderte, wie belastend die Behandlungszeit im Jahr 2024 für ihre Kinder und Eltern gewesen sei. Dabei betonte sie: "Man durchlebt es gemeinsam mit ihnen." Im weiteren Verlauf wandte sich die künftige Königin Claires Baby zu, streichelte es behutsam und sagte: "Ist die Mama nicht tapfer!"

Zum Abschluss griff Claire nach der Hand ihres Partners und läutete die Glocke - ein symbolischer Moment für das Ende ihrer Therapie. Während Applaus einsetzte, klatschte auch Kate emotional mit und rief Claire zu: "Das ist dein Tag!"

Kate tauscht sich mit den Mitarbeitern aus

Die künftige Königin zeigte sich bei ihrem Besuch in einem blauen Kleid, ergänzt durch Ohrringe mit Bienenmotiv - ein Symbol der Stadt Manchester - und suchte das Gespräch mit Patienten, die sich im Krankenhaus behandeln lassen.

Im Anschluss führte ihr Weg in das Kunstatelier der Klinik, wo sie die Künstlerin Patricia Mountford traf. Dort nahm Kate an einer Sitzung teil, um einen Einblick zu gewinnen, wie künstlerische Aktivitäten den Heilungsprozess begleiten und das seelische Wohlbefinden fördern können. Auch der Austausch mit Gärtner Phil Walker stand auf dem Programm. Er erläuterte, wie der eigens angelegte Garten als Rückzugsort dient und sowohl Erkrankten als auch Mitarbeitenden Momente der Ruhe fernab des Klinikalltags ermöglicht.

Am Ende ihres Besuchs informierte sich die Prinzessin auf der Station für Teenager und junge Erwachsene über verschiedene Unterstützungsangebote. Diese reichen von therapeutischen Maßnahmen bis hin zu sozialen und freizeitlichen Aktivitäten, die gezielt auf die Bedürfnisse junger Patienten zugeschnitten sind.

Setzt sich für Krebskranke ein

Seit ihrer Diagnose spricht Kate wiederholt offen über ihre Krebserkrankung um damit anderen Betroffenen Mut zu machen. Zum Weltkrebstag am 4. Februar wandte sie sich in einem auf Instagram veröffentlichten Video an die Öffentlichkeit.

Darin sagte sie: "Bitte wisst, dass ihr nicht allein seid". Zugleich machte sie deutlich, dass der Krankheitsverlauf selten perfekt abläuft. Neben Momenten der Angst und Erschöpfung gebe es aber auch Zeiten der Stärke, der Mitmenschlichkeit und des Zusammenhalts.