Prinzessin Kate hat bei einem Klinikbesuch in Manchester eine Krebspatientin an ihrem letzten Behandlungstag begleitet. Sichtlich bewegt würdigte sie deren Weg und sprach zugleich offen über ihre eigene Erkrankung und die Belastung für Angehörige.
Prinzessin Kate (44) hat in Manchester den Christie NHS Foundation Trust besucht und dabei eine Patientin getroffen, die den Abschluss ihrer Krebstherapie feierte. Im Krankenhaus traf die Prinzessin von Wales auf die 30-jährige Claire Lorente, die ihren letzten Behandlungstag hatte. Sie litt an Brustkrebs. Wie "Mirror" berichtet, nahm Kate sichtlich bewegt die junge Frau in den Arm und würdigte ihren Heilungsweg mit den Worten: "Gut gemacht! Was für eine Reise!"