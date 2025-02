Besuch im Gefängnis: Prinzessin Kate trifft Mütter und ihre Babys

1 Prinzessin Kate besucht die Mutter-Baby-Einheit im Gefängnis HMP Styal in Cheshire. Foto: ddp/Phil Noble / Avalon

Prinzessin Kate hat ein Frauengefängnis besucht. In der Einrichtung in Cheshire sprach sie mit Insassinnen einer Mutter-Baby-Abteilung.











Prinzessin Kate (43) hat ein Frauengefängnis in Cheshire besucht. Vor Ort sprach sie mit Insassinnen einer Mutter-Baby-Abteilung. Das berichtet unter anderem die "BBC". Bei ihrem Termin in der Strafvollzugsanstalt Styal in Wilmslow ließ sich die 43-Jährige demnach über ein Projekt informieren, das darauf abzielt, starke und gesunde Beziehungen zwischen Müttern und Babys zu entwickeln, "selbst in einer sehr schwierigen Umgebung".