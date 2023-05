1 Prinzessin Kate steht die Farbe ausgezeichnet. Foto: imago images/i Images/Stephen Lock

Prinzessin Kate hat eine Wohltätigkeitsorganisation besucht und dabei erneut ihr modisches Geschick unter Beweis gestellt. In einem smaragdgrünen Kleid erschien die Ehefrau von Prinz William in London. Der Look ist allerdings nicht ganz neu.









Prinzessin Kate (41) hat erneut ihr modisches Händchen unter Beweis gestellt. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (40) besuchte am Donnerstag (18. Mai) im Rahmen der "Mental Health Awareness Week" das Anna Freud Centre in London. Dabei griff sie zu einem frühlingshaften, smaragdgrünen Midikleid. Dass ihr der Schnitt sehr gut steht, hat die 41-Jährige bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt.