Besuch beim Womens Institute: William und Kate gedenken der Queen

Am dritten Todestag von Queen Elizabeth II. (1926-2022) haben der britische Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau Prinzessin Kate (beide 43) einen bewegenden Besuch beim Women's Institute in Sunningdale absolviert. Das royale Paar ehrte damit eine Organisation, die der verstorbenen Monarchin acht Jahrzehnte lang besonders am Herzen lag.