Besuch beim Militär: Königin Máxima traut sich an die Seilrutsche

Königin Máxima (53) zeigt vollen Einsatz und beweist bei einem Militärbesuch, wie fit sie ist. Gemeinsam mit zivilem Sanitätspersonal nahm die Ehefrau von König Willem-Alexander (58) aktiv an einer anspruchsvollen Ausbildungseinheit teil.

Dabei handelt es sich um einen achtwöchigen Offizierslehrgang für medizinisches Personal, der den Weg in eine Karriere als Reservist oder Berufssoldat ebnen kann. Die Ausbildung umfasst militärische Grundlagen, Einblicke in die Streitkräfte, persönliche Entwicklung - und auch Schießtraining sowie Spatenstichaktionen gehören laut des niederländischen Verteidigungsministeriums dazu.

Máxima in der Höhe

Auf Instagram veröffentlichte das Königshaus mehrere Bilder des Besuchs, die Königin Máxima in Tarnkleidung und mitten unter den Lehrgangsteilnehmenden zeigen. Mal wirkt sie konzentriert, mal lacht sie - und auch in Aktion wurde sie festgehalten: etwa beim Abseilen von einem Felsen oder beim Ziplining, bei dem sie an einem Seil in luftiger Höhe entlangrutscht.

Militärisch ausgebildete Gesundheitsfachkräfte

Das Verteidigungsministerium machte im Zuge des royalen Ehrengastes darauf aufmerksam, dass gerade im Einsatz eine gute medizinische Versorgung der Soldatinnen und Soldaten wichtig ist. Dies werde seit 25 Jahren durch eine Zusammenarbeit mit zivilen Krankenhäusern erreicht. Die militärisch ausgebildeten Gesundheitsfachkräfte arbeiten demnach in 14 zivilen Krankenhäusern in den Niederlanden und stehen der Verteidigung jährlich mehrere Monate lang auch im Ausland zur Verfügung.