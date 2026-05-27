Der deutsche Verteidigungsminister macht sich in Kanada für den Bau moderner U-Boote stark. Pistorius sieht darin eine Chance für eine engere Partnerschaft und mehr Sicherheit im Nordatlantik.
Ottawa - Strategische Partnerschaft mit dem Nato-Partner Kanada: Verteidigungsminister Boris Pistorius hat in Ottawa für den Bau deutscher U-Boote geworben. "Wir wollen Seite an Seite für Sicherheit sorgen im Nordatlantik, dem hohen Norden und ja auch der Arktis", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch der kanadischen Rüstungs- und Sicherheitskonferenz Cansec. Pistorius sagte: "Es geht um eine strategische Partnerschaft mit Kanada."