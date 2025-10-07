König Philippe und Königin Mathilde von Belgien haben am Dienstag König Felipe und Königin Letizia von Spanien in Brüssel empfangen. Dabei kam es zu einem besonders herzlichen Moment zwischen dem spanischen Monarchen und Königin Mathilde.
König Philippe (65) und Königin Mathilde von Belgien (52) haben am Dienstag den spanischen König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) im Königspalast in Brüssel empfangen. Besonders ein inniger Moment wurde von den Fotografen bei der Begrüßung festgehalten: Der spanische Monarch küsste die belgische Königin zur Begrüßung auf die Hand, und auch Letizia und Mathilde umarmten sich herzlich.