König Philippe und Königin Mathilde von Belgien haben am Dienstag König Felipe und Königin Letizia von Spanien in Brüssel empfangen. Dabei kam es zu einem besonders herzlichen Moment zwischen dem spanischen Monarchen und Königin Mathilde.

König Philippe (65) und Königin Mathilde von Belgien (52) haben am Dienstag den spanischen König Felipe VI. (57) und Königin Letizia (53) im Königspalast in Brüssel empfangen. Besonders ein inniger Moment wurde von den Fotografen bei der Begrüßung festgehalten: Der spanische Monarch küsste die belgische Königin zur Begrüßung auf die Hand, und auch Letizia und Mathilde umarmten sich herzlich.

Auch modisch setzten die Royals Akzente: Königin Mathilde erschien in einem korallenroten Blusen-Wickelkleid, während Letizia ein dunkelblau-graues Kleid mit Midi-Plisseerock und floralem Muster von Giorgio Armani trug. Erstmals hatte sie sich im September 2023 in dem Kleid gezeigt. Die Männer hielten es ganz klassisch mit Anzügen: König Philippe wählte ein dunkelblaues Exemplar mit rostroter Krawatte, König Philippe einen Nadelstreifenanzug und blaue Krawatte.

Der Besuch der spanischen Royals steht ganz im Zeichen der diplomatischen und kulturellen Beziehung zwischen Spanien und Belgien. Nach einer privaten Audienz am Vormittag und einem Mittagessen steht am Nachmittag ein kultureller Höhepunkt auf dem Programm: die Eröffnung des Europalia España Festivals im Brüsseler Palais des Beaux-Arts. Dabei handelt es sich um ein internationales Kunstfestival, das sich der spanischen Kultur widmet. Besucherinnen und Besucher haben hier die Gelegenheit, Meisterwerke von Francisco de Goya und weiteren spanischen Künstlerinnen und Künstlern zu erleben und die facettenreiche Geschichte der spanischen Kunst zu entdecken.

Freundschaftliche Beziehung und eine besondere Gemeinsamkeit

Die spanische und die belgische Königsfamilie pflegen wie viele europäische Königshäuser seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis, das sowohl auf diplomatischen als auch familiären Verbindungen beruht. Felipe war als Kronprinz 2004 bei der Hochzeit von Mathilde und Philippe zu Gast, 2014 empfingen die belgischen Royals Felipe kurz nach dessen Thronbesteigung.

Die beiden Königspaare haben dank ihrer Kinder noch eine Gemeinsamkeit: Die beiden ältesten Töchter beider Paare - Kronprinzessin Elisabeth von Belgien (23) und Prinzessin Leonor (19) - besuchten dieselbe Schule, das UWC Atlantic College in Wales. Die belgische Thronfolgerin war dort von 2018 bis 2020, die spanische von 2021 bis 2023. Auch die jüngste Tochter von Felipe und Letizia, Infantin Sofía von Spanien (18), besuchte das renommierte Internat.