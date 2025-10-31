Leonbergs kommender Oberbürgermeister Tobias Degode und der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz haben beim „Mäcces“ in Leonberg vorbeigeschaut – und selbst Burger belegt.
Das lief ja schon ganz gut: Vorsichtig das Fleisch-Patty auf den Salat gesetzt, zwei-, dreimal behutsam mit der Zange draufgetätschelt. Dann noch die zweite Brötchenhälfte obendrauf und fertig ist der Hamburger. Genauer gesagt ist es ein Hamburger Royal TS, den der CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz da fachgerecht zusammenpuzzelt hat, unter der fachkundigen Anleitung von McDonald’s-Mitarbeiter Yoneswaren Somalingam.