1 Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Auftritt in den USA. Foto: imago/ZUMA Wire

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchen die Invictus Games in den Niederlanden. Sie erhalten dann einen "Very Very Important Persons"-Status.















Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) erhalten bei ihrem anstehenden Besuch in den Niederlanden Medienberichten zufolge einen "VVIP"-Status: Sie gelten also als "Very Very Important Persons" ("sehr sehr wichtige Personen"). Das Paar ist gemeinsam in Den Haag bei den Invictus Games. Bei der Sportveranstaltung für kriegsversehrte Athleten sollen sie dann streng geschützt werden, wie der "Daily Mirror" berichtet. Angeblich haben die beiden sogar ein Training absolviert, das sie auf einen Notfall vorbereiten soll.

Die Invictus Games beginnen am Samstag (16.4.). Prinz Harry und seine Ehefrau werden dabei angeblich von einem eigenen privaten Sicherheitsteam begleitet. Bewaffnet dürfen ihre Security-Leute in den Niederlanden nicht sein. Zusätzlich erhalten die Royals dem Bericht zufolge von dem Gastgeberland weiteren Polizeischutz durch den "VVIP"-Status. Eine Bedrohung soll es aber nicht geben.

Herzogin Meghan begleitet ihren Mann

Ein Sprecher des Paares bestätigte laut "People"-Magazin vor wenigen Tagen, dass Meghan in den ersten Tagen der Invictus Games in den Niederlanden mit dabei ist. Das Event in Den Haag geht bis 22. April. Prinz Harry, der selbst zweimal im Kampfeinsatz in Afghanistan war, gründete die Invictus Games im Jahr 2014. Der Besuch bei den Warrior Games in den USA im Jahr 2013 soll ihn inspiriert haben, ein internationales Sportereignis speziell für verletzte Soldatinnen und Soldaten ins Leben zu rufen. Er fungiert als Schirmherr der Veranstaltung.

Meghans Besuch in Den Haag ist ihr erster offizieller Europa-Trip, seit sie mit Prinz Harry 2020 zurück in ihre Heimat nach Kalifornien gezogen ist. Zuvor waren die beiden als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgetreten. 2018 hatten Meghan und Harry in England geheiratet. Sie sind Eltern von Archie (2) und Lilibet (zehn Monate).