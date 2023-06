1 Der Vorsitzende Rolf Fassbender (rechts) und Vize Michael Wetzstein Foto: factum/Granville

Ludwigsburg - Der Anwärter wartet vor dem großen Saal auf seine Aufnahme in den Druidenorden. Er trägt festliche Kleidung und wartet im Vorraum. Dann öffnet die Wache die Tür, es ertönt klassische Musik, der Raum ist grün erleuchtet. An den Wänden sitzen die Ordensmitglieder auf einer Bank, an der Frontseite empfängt die Führung den Neuling. Der Vorsitzende, in der Sprache der Vereinigung „Edel-Erz“ genannt, spricht von hehren Werten, von Frieden, Brüderlichkeit und Gleichberechtigung.