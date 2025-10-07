Nicole Kidman erschien mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret bei der Chanel-Show auf der Paris Fashion Week - und ließ sich von den Schlagzeilen um die Trennung von Ehemann Keith Urban nichts anmerken.

Nicole Kidman (58) sorgte am Montag bei der Paris Fashion Week für Aufsehen - nicht nur mit einem neuen Look, sondern auch in Begleitung ihrer Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Zur Chanel-Show erschien sie in einem weißen Oversize-Hemd und einer eleganten blauen Hose, dazu präsentierte sie erstmals ihren Pony. Der gemeinsame Auftritt kam nur eine Woche nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Keith Urban (57).

Auch Kidmans Töchter setzten auf einen entspannten Look - mit Denim im Mittelpunkt. Sunday Rose kombinierte ein rotes Oberteil mit blauer Jeans, während Faith Margaret ein schwarzes Kleid wählte, das sie lässig mit einer Jeansjacke ergänzte.

Neues Kapitel in ihrem Leben

Der Auftritt bei der Chanel-Show war kein Zufall: Das Modehaus ernannte Nicole Kidman erst kürzlich zur neuen Markenbotschafterin. Für die Schauspielerin ist es eine Rückkehr zu Chanel - schon 2004 glänzte sie in einem Kurzfilm für das legendäre Parfüm "Chanel No. 5".

In einer Stellungnahme äußerte Kidman ihre Freude über die erneute Zusammenarbeit mit dem Modekonzern. "Es macht mich sehr glücklich, wieder mit Chanel zu arbeiten. Gerade jetzt, wo das Unternehmen mit Matthieu Blazy an der Spitze ein neues Kapitel aufschlägt", sagte Kidman. "Als jemand, der Haute Couture sehr schätzt, freue ich mich darauf, Matthieus Vision für das älteste, noch aktive Haute-Couture-Modehaus mitzuerleben und die Gelegenheit zu haben, seine wunderschönen Kreationen zu tragen", fügte die Schauspielerin hinzu.

Bei der Chanel-Show in Paris ließ sich die Oscarpreisträgerin nichts von ihren privaten Problemen anmerken. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Nicole Kidman und Country-Sänger Keith Urban sich nach 19 Jahren Ehe getrennt haben. Die Oscarpreisträgerin hat US-Medienberichten zufolge bereits die Scheidung vom Vater ihrer zwei Töchter eingereicht.