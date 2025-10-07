Nicole Kidman erschien mit ihren Töchtern Sunday Rose und Faith Margaret bei der Chanel-Show auf der Paris Fashion Week - und ließ sich von den Schlagzeilen um die Trennung von Ehemann Keith Urban nichts anmerken.
Nicole Kidman (58) sorgte am Montag bei der Paris Fashion Week für Aufsehen - nicht nur mit einem neuen Look, sondern auch in Begleitung ihrer Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (14). Zur Chanel-Show erschien sie in einem weißen Oversize-Hemd und einer eleganten blauen Hose, dazu präsentierte sie erstmals ihren Pony. Der gemeinsame Auftritt kam nur eine Woche nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von Keith Urban (57).