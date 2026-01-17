Besuch bei der Mailänder Fashion Week: Gene Gallagher ist seinem Vater Liam wie aus dem Gesicht geschnitten

Bei der Mailänder Modewoche sorgte Gene Gallagher für Aufsehen - nicht nur wegen seines Auftritts, sondern vor allem wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit Vater Liam.
Gene Gallagher (24) wurde in Mailand gesichtet - und Fans rieben sich verwundert die Augen. Der 24-Jährige wirkt wie eine jüngere Kopie seines berühmten Vaters Liam Gallagher (53). Beim 25-jährigen Jubiläum der Marke Blauer in der Triennale di Milano zeigte sich der Sprössling der Rocklegende in lässiger Kapuzen-Daunenjacke und Jeans. Das Event fand im Rahmen der Milan Fashion Week statt.