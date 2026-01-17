Besuch bei der Mailänder Fashion Week: Gene Gallagher ist seinem Vater Liam wie aus dem Gesicht geschnitten

Bei der Mailänder Modewoche sorgte Gene Gallagher für Aufsehen - nicht nur wegen seines Auftritts, sondern vor allem wegen seiner verblüffenden Ähnlichkeit mit Vater Liam.

Gene Gallagher (24) wurde in Mailand gesichtet - und Fans rieben sich verwundert die Augen. Der 24-Jährige wirkt wie eine jüngere Kopie seines berühmten Vaters Liam Gallagher (53). Beim 25-jährigen Jubiläum der Marke Blauer in der Triennale di Milano zeigte sich der Sprössling der Rocklegende in lässiger Kapuzen-Daunenjacke und Jeans. Das Event fand im Rahmen der Milan Fashion Week statt.

Gene dokumentierte seinen Ausflug in die italienische Modemetropole auch auf Instagram. In seiner Story postete er ein Foto, das ihn vor Fotografen zeigt - Mailand als Standort markiert. Der junge Brite ist längst kein Unbekannter mehr in der Szene.

Die verblüffende Ähnlichkeit mit seinem Vater mag ihm Türen öffnen, doch musikalisch geht er seinen eigenen Weg. Denn Gene Gallagher hat sich musikalisch emanzipiert. Als Frontmann und Gitarrist der Indie-Rock-Band Villanelle steht er mittlerweile selbst auf der Bühne. Sein Vater zeigte sich stets stolz auf den Nachwuchs: Im April 2024 verkündete der Oasis-Sänger via X, dass Villanelle als Vorband seiner "Definitely Maybe 30 Years Tour" auftreten würde.

Ein Fan hatte Liam nach seiner Meinung zur Band seines Sohnes gefragt. Die Antwort des 53-Jährigen fiel eindeutig aus: Die Gruppe sei gut, und er werde sie als Opener für die Tour einsetzen.

Die nächste Generation der Gallaghers

Gene ist nicht das einzige Kind des Oasis-Frontmanns, der 2025 mit Bruder Noel (58) eine Bühnen-Reunion feierte. Insgesamt hat er vier Kinder von vier verschiedenen Frauen. Tochter Molly Moorish-Gallagher (27), die Gallagher erst 2018 kennenlernte, stammt aus der kurzen Liaison mit Musikerin Lisa Moorish. Daneben hat er Lennon Gallagher (26) mit der Schauspielerin Patsy Kensit, mit der er von 1997 bis 2000 verheiratet war, Gene Gallagher mit seiner zweiten Ehefrau (2008-2014), All-Saints-Sängerin Nicole Appleton, und die 12-jährige Gemma mit der Journalistin Liza Ghorbani.