Besuch bei Christbaum-betrieb in Alfdorf: Ein Loblied auf die regionale Tanne

Besuch bei Christbaum-betrieb in Alfdorf

1 Haben Kunden sich ihren Baum ausgesucht, wird er frisch für sie geschlagen. Foto: Julian Rettig

An Ideen mangelt es Familie Kleinhanß in Alfdorf (Rems-Murr-Kreis) nicht – sie will den Kunden besondere Weihnachtsbäume bieten. Deshalb gibt es dort eine Messlatte, bunte Zettelchen, ein Freiluftkino und jede Menge Informationen.











Link kopiert



Weihnachten steht vor der Tür, die Häuser sind geschmückt und in den kommenden Tagen halten wohl immer mehr Weihnachtsbäume Einzug in den Wohnungen. Was gilt es dabei zu beachten? Beim Vor-Ort-Termin der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) gibt es kein langes Überlegen. Die Anbieter sind sich sicher: Nachhaltigkeit stehe im Vordergrund, das Ziel ist der Baum der kurzen Wege, und man stellt sich weder einen Baum aus Plastik, noch einen, der einmal rund um die Welt gekarrt wurde, ins geschmückte Wohnzimmer.