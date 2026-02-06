Besuch bei Biosyn: „Das ist klasse“ – Cem Özdemir wird in Fellbach zum Pellet-Profi

Der grüne Kandidat für den Ministerpräsidentenposten auf Stippvisite im Rems-Murr-Kreis: In Fellbach besucht er den Weltmarktführer Biosyn und inspiziert dessen neue Pelletheizung.
Die Firma Biosyn ist, was selbst in Fellbach wohl nicht jeder weiß, Weltmarktführer bei speziellen Arzneimitteln. 70 Prozent des Umsatzes erzielt der klassische Mittelständler, der am Heimatdomizil rund 70 Mitarbeiter beschäftigt, außerhalb von Deutschland. Vertreten ist er in 27 Ländern rund um die Erde, so der Kaufmännische Leiter Markus Last. Auf der Weltkarte im Besprechungsraum sind deshalb kleine Fähnchen auf allen Kontinenten eingesteckt.