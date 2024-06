Zwei Asteroiden fliegen an der Erde vorbei

1 Innerhalb von 40 Stunden fliegen in den kommenden Tagen zwei große Asteroiden an der Erde vorbei. Foto: Imago/Science Photo Library

Asteroiden sind eine potenzielle Gefahr für die Erde. In den kommenden Tagen ziehen zwei solche Himmelskörper an unserem Planeten vorbei. Einer wurde erst vor wenigen Tagen entdeckt.











Fast pünktlich zum Internationalen Asteroidentag am 30. Juni ziehen binnen gut 40 Stunden zwei große Gesteinbrocken aus dem Weltall an der Erde vorbei. Die Dimensionen dieser Himmelskörper hätten bei einem Einschlag auf dem Blauen Planeten verheerende Folgen. Das Büro für Asteroidenabwehr der europäischen Raumfahrtbehörde Esa in Frascati bei Rom gibt allerdings Entwarnung. Null Gefahr!