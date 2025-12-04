Mit einem besonderen Stück royaler Geschichte verabschiedeten König Charles III. und Königin Camilla den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und dessen Ehefrau Elke Büdenbender auf Schloss Windsor: ein 180 Jahre alter Staatsschlitten mit deutsch-britischer Verbindung.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben sich etwas Besonderes einfallen lassen, um Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69) und dessen Ehefrau Elke Büdenbender (63) von Schloss Windsor zu verabschieden: Sie präsentierten ihren Gästen am Donnerstag einen 180 Jahre alten Staatsschlitten, der eine ganz besondere deutsch-britische Geschichte erzählt.