Bestsellererfolge: Romanautorin Barbara Taylor Bradford gestorben

London/New York - Die Romanautorin Barbara Taylor Bradford ist tot. Sie starb im Alter von 91 Jahren, wie die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Sprecherin und den Verlag Harper Collins meldete. Im Laufe ihrer Karriere habe sie rund 40 Romane geschrieben - darunter ihr Debüt "Des Lebens bittere Süße" (im Original: "A Woman of Substance"), das seit 1979 mehr als 30 Millionen Mal verkauft worden sei.

Das Buch war das erste der Familiensaga um die Protagonistin Emma Harte. Es sei die Geschichte einer außergewöhnlichen Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts ein mächtiges Kaufhausimperium gegründet habe, schrieb ihr Verlag in Deutschland. Die Erzählung wurde auch fürs Fernsehen verfilmt.

Lesen Sie auch

Barbara Taylor Bradford schrieb einen Bestseller nach dem anderen. Obwohl sie auch über männliche Protagonisten geschrieben habe, sei ihre besondere Fähigkeit gewesen, das Wesen starker, entschlossener Frauen einzufangen, die gegen Widerstände für ihren Erfolg kämpften, würdigte die britische Rundfunkanstalt BBC.

"Grande Dame der Blockbuster"

Sie wurde 1933 im englischen Leeds geboren, arbeitete zunächst als Journalistin und zog später nach New York. Ihre Werke erschienen nach Angaben von PA in mehr als 40 Sprachen. Sie veröffentlichte etwa die Romanserie "Cavendon Hall" und Titel wie "Es begann in Paris", "Audras Erbe" und "Am Ende wartet die Liebe".

Britische Medien bezeichneten sie als "Grande Dame der Blockbuster", die auch vom Königshaus geehrt wurde. Der Zeitung "Guardian" zufolge antwortete sie einst auf die Frage, wie sie später mal in Erinnerung behalten werden wolle: "Wenn überhaupt, dann als einfühlsame Frau." Nach Angaben von PA starb sie am Sonntag nach einer kurzen Krankheit umgeben von ihren Lieben.