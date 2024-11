Bestseller von Colleen Hoover: Anne Hathaway übernimmt Hauptrolle in Verfilmung von Verity

1 Anna Hathaway hat sich mit "Verity" die nächste Hauptrolle geangelt. Foto: IMAGO/SOPA Images

Nach "Nur noch ein einziges Mal" mit Blake Lively wird jetzt mit "Verity" auch der nächste Bestseller von Autorin Colleen Hoover verfilmt. Diesmal übernimmt Anne Hathaway die Hauptrolle.











Fans der Erfolgsautorin Colleen Hoover (44) können sich freuen. Mit "Verity" kommt der nächste ihrer Bestseller auf die Leinwand. Nach "Nur noch ein einziges Mal" (Originaltitel: "It Ends with Us"), in dem Blake Lively (37) die Hauptrolle übernahm, wird wieder eine hochkarätige Schauspielerin in die Hauptrolle schlüpfen.