Unser Kolumnist hat sich einen US-amerikanischen Thriller und einen deutschen Provence-Krimi angeschaut. Er kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Klar, die Amerikaner haben den großartigsten Präsidenten, der je auf Gottes Erden gewandelt ist. Sie haben die größten Hamburger, die ein Mensch überhaupt verdrücken kann. Und bald bekommen sie den triumphalsten Triumphbogen des Planeten. Schreiben sie aber auch (simpel gefragt) die besseren Kriminalromane und Thriller? Dieser Frage wollen wir in dieser Kolumne einmal nachgehen.

Im Rennen: die US-amerikanische Ärztin und Bestsellerautorin Freida McFadden, von der zurzeit vier Romane unter den 20 meistverkauften der Paperback-Belletristik-Bestsellerliste des „Spiegel“ zu finden sind. Der Herausforderer: Pierre Lagrange, der allerdings in Wirklichkeit gar nicht so heißt, sondern den französisch klingenden Autorennamen nur benutzt, weil ein Autor namens Sven Koch aus Lemgo im Lipperland (inzwischen lebt er in Detmold) nicht ganz so glaubwürdig erschiene für Krimis, die in der französischen Provence spielen. Außerdem sollten die Leser die Provence-Krimis nicht mit den Nordsee-Krimis verwechseln, die ebenfalls aus seiner Feder stammen.

Von Rügen bis ins Allgäu

Inzwischen ist Lagranges Ex-Commissaire Albin Leclerc ziemlich etabliert; Jahr für Jahr zu Beginn der Sommerferien erscheint der unvermeidliche Sommerroman mit dem neuesten Fall (im Herbst dann derjenige für die Herbstferien). Diesen Sommer auf Platz 20 der Spiegel-Bestsellerliste für Paperback-Belletristik: „Teuflische Provence“ (Scherz, 329 Seiten, 18 Euro).

Den Charme der Romane macht natürlich ihr Setting aus: Der eigenwillige und ruhelose pensionierte Commissaire Leclerc und sein Mops Tyson ermitteln nämlich in der Umgebung der provenzalischen 30.000-Einwohner-Gemeinde Carpentras im Departement Vaucluse, also in einer netten Urlaubsregion. Diese Art der Regionalkrimis lebt davon, dass Leserinnen und Leser ihre Urlaubsorte in Nah und Fern wiedererkennen. In Deutschland wird deshalb krimimäßig von der Alb bis Osthessen und von Rügen bis ins Allgäu in Sachen Mord, Totschlag, Betrug und anderen Verbrechen ermittelt, mal von kauzigen Dorfpolizisten, mal von in die Provinz versetzten Kommissaren oder von ehrgeizigen Lokalredakteuren. Und weil die Franzosen offensichtlich deutschurlaubergemäße Regionalkrimis aus ihren Provinzen nicht selber hinkriegen, springen eben deutsche Schreiber mit passendem Pseudonym ein.

Ein toter Chorleiter im Klostergarten

Heraus kommt dann das, was man als leichte Kost bezeichnen könnte: wenn es gut läuft, wie bei Lagrange, unterhaltsam, charmant und flott wegerzählt. Wobei der Plot von „Teuflische Provence“ so wirkt, als hätte eine KI einen Dan-Brown-Verschnitt konzipiert. An einem provenzalischen Sommertag, kurz vor einem großen Musikfestival, wird die schwer misshandelte Leiche des Leiters des Klosterchors im Lavendelgarten der Zisterzienser-Abtei St. Gargas gefunden. Unweit des Toten entdeckt die Polizei einen Papierfetzen mit einem Ausriss des „Teufelsliedes“. Dabei handelt es sich angeblich um ein Musikstück mit einer schrägen Melodie, das von den Klosterbrüdern seit Jahrhunderten streng geheim gehalten wird. Sollte es jemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken . . . Armageddon oder Schlimmeres.

Der am liebsten an Tatorten herumstreunende Ex-Kommissar Leclerc mischt sich wie üblich in die Ermittlungen der Polizei ein und ist naturgemäß alarmiert, als es unter den Klosterbrüdern zu weiteren Todesfällen kommt. Trotz der sich häufenden Leichenfunde fließt der Roman in provenzalischer Gemächlichkeit dahin; er liest sich flüssig, steigert sein Tempo jedoch nie so sehr, dass man zwischen seinen Kapiteln nicht eine Kaffeepause oder ein Nickerchen einlegen könnte.

Nun mag man meinen, die Amerikaner können so etwas besser: nervenzerreißende, atemlose Thriller schreiben, mit psychologischen Twists und raffinierten Hakenschlägen. Dafür ist Freida McFadden, die gefeierte Bestsellerautorin, bekannt. Ich gebe zu: „Die Ehefrau. Was hat sie zu verbergen?“ (Spiegel-Bestseller Belletristik Paperback Platz 2, Heyne, 412 Seiten, 17 Euro) ist mein erster Roman der Autorin, möglicherweise nicht ihr stärkster. In ihm lernt der erfolgreiche und überaus charmante Schriftsteller Adam Burnett in einem New Yorker Hospital die Krankenschwester Victoria kennen. Kurz darauf heiraten die beiden bereits, und Adam gelingt es, seine Frau mit manipulativem Charme an einen neuen Wohnsitz zu locken, ein einsames Haus an der äußersten Ostspitze von Long Island, und sie zunehmend zu isolieren. Einige Zeit später stürzt Victoria bei einem Unfall die Treppe hinunter. Sie ist danach nahezu paralysiert, kann kaum sprechen. Aber war es überhaupt ein Unfall?

Erzählt wird nach einem Baukasten-Prinzip

Hinter die Kulisse dieser nach außen so harmonischen Ehe blickt jedenfalls Sylvia Robinson, eine junge Frau aus ziemlich prekären Verhältnissen, die Adam als häusliche Pflegerin seiner Frau eingestellt hat. Sylvia findet Victorias Tagebuch – und es entfaltet sich vor ihren Augen ein Ehedrama aus Eifersucht, Kontrollzwang und psychischer Gewalt.

Der Roman schlägt in der Tat ein paar Haken und legt falsche Fährten nach dem Motto: „Traue keinem, denn alle haben etwas zu verbergen“. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das Erzählmuster nicht weniger schematisch als im Falle des deutsch-französischen Provence-Krimis. Beides sind Bücher nach einem Baukasten-Prinzip, das man nach einiger Zeit durchschaut hat.

Sicherlich ist Freida McFadden die weltweit bedeutendere Autorin. Aber wenn es darum geht, eine flotte Urlaubslektüre in den Koffer zu packen, sind die USA nur ein Scheinriese. Ganz wie der großartigste Präsident aller Zeiten.