Unser Kolumnist hat sich einen US-amerikanischen Thriller und einen deutschen Provence-Krimi angeschaut. Er kommt zu einem überraschenden Ergebnis.
Klar, die Amerikaner haben den großartigsten Präsidenten, der je auf Gottes Erden gewandelt ist. Sie haben die größten Hamburger, die ein Mensch überhaupt verdrücken kann. Und bald bekommen sie den triumphalsten Triumphbogen des Planeten. Schreiben sie aber auch (simpel gefragt) die besseren Kriminalromane und Thriller? Dieser Frage wollen wir in dieser Kolumne einmal nachgehen.