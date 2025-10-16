Die Bestseller-Autorin Caroline Wahl spricht auf der Buchmesse offen über Kritik an ihrem Roman «Die Assistentin» - und wie sie die öffentliche Debatte um ihre Person inzwischen sieht.
Frankfurt/Main - Bestseller-Autorin Caroline Wahl ("22 Bahnen") hat laut eigenen Worten kein Problem damit, zu polarisieren. Zu Beginn habe sie sich von der teilweisen Kritik an ihrem jüngsten Bestseller "Die Assistentin" überrollt gefühlt. "Am Anfang war es so ein bisschen überwältigend, diese Kritik - auch an meiner Person", sagte die 30-Jährige bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" auf der Frankfurter Buchmesse.