Bestseller-Adaption bei Amazon: Prime Video gibt grünes Licht für die Serie Fourth Wing

Aus dem TikTok-Bestseller wird eine Serie: Prime Video hat die Adaption von Rebecca Yarros' Fantasyroman "Fourth Wing" offiziell in Auftrag gegeben. Michael B. Jordan ist als Executive Producer mit an Bord, an der Spitze steht Showrunnerin Meredith Averill.

Nach mehr als zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit ist die Entscheidung gefallen: Prime Video setzt Rebecca Yarros' Erfolgsroman "Fourth Wing" in eine Serie um. Das berichtet der "Hollywood Reporter". Produziert wird die Adaption von Amazon MGM Studios gemeinsam mit Outlier Society, der Produktionsfirma von Schauspieler Michael B. Jordan (39). Ein konkreter Starttermin und Besetzungsdetails wurden bislang aber noch nicht bekannt gegeben.

Rechte bereits 2023 gesichert Der Titel der Serie greift den ersten Band der Empyrean-Reihe auf. Bereits 2023 erwarb Amazon MGM die Rechte an der Buchreihe und startete gemeinsam mit Outlier Society die Entwicklung. Das Studio verbindet ein Gesamtvertrag mit Jordans Firma.

Im Zentrum der Geschichte steht Violet Sorrengail. Ihre Mutter, eine ranghohe Generalin, schickt die junge Frau gegen ihren Willen auf die berüchtigte Kriegsakademie Basgiath. Dort kämpft Violet zusammen mit Hunderten anderen Kandidatinnen darum, in die Reihen der Drachenreiterinnen aufgenommen zu werden - ein Wettkampf, der für viele tödlich endet.

Neue Showrunnerin

Hinter den Kulissen kam es während der Entwicklung zu einem prominenten Personalwechsel. Ursprünglich war Moira Walley-Beckett, bekannt durch ihre Arbeit an "Breaking Bad" und "Anne With an E", als Showrunnerin an Bord. Sie verließ das Projekt jedoch im vergangenen Jahr. Im September 2025 übernahm Meredith Averill die Leitung, die Co-Schöpferin der Netflix-Serie "Locke & Key".

Erfolgreiche Empyrean-Reihe

Rebecca Yarros' Roman "Fourth Wing - Flammengeküsst" (Originaltitel: "Fourth Wing") erschien 2023 und entwickelte sich rasch zum Verkaufsschlager. Vor allem über die BookTok-Community auf TikTok verbreitete sich das Buch in den sozialen Medien, auch die folgenden Bände "Iron Flame" (2023) und "Onyx Storm" (2025) landeten unmittelbar auf den Bestsellerlisten. Es sollen noch zwei weitere Bände folgen.