Bestseller-Adaption bei Amazon: Prime Video gibt grünes Licht für die Serie Fourth Wing

Aus dem TikTok-Bestseller wird eine Serie: Prime Video hat die Adaption von Rebecca Yarros' Fantasyroman "Fourth Wing" offiziell in Auftrag gegeben. Michael B. Jordan ist als Executive Producer mit an Bord, an der Spitze steht Showrunnerin Meredith Averill.
Nach mehr als zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit ist die Entscheidung gefallen: Prime Video setzt Rebecca Yarros' Erfolgsroman "Fourth Wing" in eine Serie um. Das berichtet der "Hollywood Reporter". Produziert wird die Adaption von Amazon MGM Studios gemeinsam mit Outlier Society, der Produktionsfirma von Schauspieler Michael B. Jordan (39). Ein konkreter Starttermin und Besetzungsdetails wurden bislang aber noch nicht bekannt gegeben.