Bestimmte Dinge nicht gut gealtert: Cynthia Nixon übt Kritik an Sex and the City

Cynthia Nixon übt Kritik an "Sex and the City"

Die Schauspielerin Cynthia Nixon übt in einem Interview deutliche Kritik an "Sex and the City". Zwar sei die Serie damals "revolutionär" gewesen, einige Dinge seien aber nicht gut gealtert...











Auch nach über 20 Jahren polarisiert die Kultserie "Sex and the City" noch immer. Cynthia Nixon (59), die darin Miranda Hobbes verkörperte, findet in einem aktuellen Interview mit dem Magazin "Grazia" jetzt deutliche Worte zu ihrer eigenen Serie. Zwar betont Nixon auch, dass 90 Prozent der Show "immer noch ziemlich großartig" seien, doch gleichzeitig stellt sie klar: "Bestimmte Dinge sind wirklich nicht gut gealtert."