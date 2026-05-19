Bestes Schnitzel im Landkreis: Das macht das Schnitzel aus der Kleinen Traube in Esslingen so besonders

In einer Umfrage wollten wir wissen, wer das beste Schnitzel im Kreis Esslingen zubereitet. Zum besten Schnitzel wurde das der Kleinen Traube gekürt. Was macht es so besonders?
Die Kleine Traube in Esslingens Altstadt hat unsere Leserabstimmung zum besten Schnitzel in Kreis Esslingen gewonnen. Goldbraun ausgebacken, garniert mit einer Zitronenscheibe und umringt von Salat wird es dort serviert. Doch was machen die berühmten Träubles-Schnitzele, so stehen sie auf der Karte, aus? Ein Besuch in der Gastwirtschaft.