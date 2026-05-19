Bestes Schnitzel im Landkreis: Das macht das Schnitzel aus der Kleinen Traube in Esslingen so besonders

In einer Umfrage wollten wir wissen, wer das beste Schnitzel im Kreis Esslingen zubereitet. Zum besten Schnitzel wurde das der Kleinen Traube gekürt. Was macht es so besonders?

Die Kleine Traube in Esslingens Altstadt hat unsere Leserabstimmung zum besten Schnitzel in Kreis Esslingen gewonnen. Goldbraun ausgebacken, garniert mit einer Zitronenscheibe und umringt von Salat wird es dort serviert. Doch was machen die berühmten Träubles-Schnitzele, so stehen sie auf der Karte, aus? Ein Besuch in der Gastwirtschaft.

„Ich habe mich gefreut“, sagt Thorsten Obergfell, der an einem der Holztische im gemütlich eingerichteten Restaurant sitzt. „Gerade war ich vom Einkaufen zurück gekommen, da wurde ich angerufen. Das musste ich dann erst mal kurz sacken lassen“, sagt der 58-jährige Geschäftsführer. Seit elf Jahren betreibt er das Restaurant mit schwäbischer Küche. Und auch bei seinem Team sei die Freude groß gewesen. Von Gästen seien Glückwünsche eingegangen.

677 Leserinnen und Leser haben bei unserer Umfrage abgestimmt und ihre Stimmen auf fast 120 Restaurants im Kreis verteilt. Mit 118 Stimmen setzte sich die Kleine Traube durch.

Qualität und viel Butter in der Kleinen Traube in Esslingen

Doch was macht das Schnitzel so besonders? „Zum Einen ist es aus dem Schweinefilet geschnitten und nicht aus der Haxe. Dann wird es in viel Butterschmalz ausgebraten“, erklärt Obergfell. Mit Butter wird in der Kleinen Traube nicht gespart. Wie der gelernte Hotelfachmann berichtet, sei der höchste Kostenfaktor der Butterschmalz, in dem die Schnitzel ausgebacken werden. Außerdem komme es auf das Weckmehl an, in dem die Schnitzel gewendet und eingebettet werden. Das beziehe das Restaurant von der Bäckerei Hermann in Esslingen.

Die Fleischqualität, Butterschmalz und ein besonderes Weckmehl machen den Unterschied. Foto: Roberto Bulgrin

Lange Partnerschaften und eine hervorragende Qualität sind dem Gastronom bei den Zutaten der Schnitzel sehr wichtig. Seit 17 Jahren beliefere derselbe Metzger, die Metzgerei Röckle aus dem Kreis Esslingen, das Restaurant. Zwei seiner drei Köche seien seit vielen Jahren verantwortlich für die Zubereitung der Schnitzel, die die Esslingerinnen und Esslinger so gern haben. Im Handumdrehen können sie die Träubles-Schnitzel klopfen, panieren und ausbacken. „Da habe ich immer dieselbe Qualität. Das ist mir sehr wichtig“, sagt Obergfell.

Das Rezept sei vom Vorgänger des Restaurants inspiriert und im Laufe der Jahre durch Feinheiten angepasst worden. Seit elf Jahren betreibt der gebürtige Münchner und Esslinger die Kleine Traube.

Träubles-Schnitzele auch vegetarisch bei den Esslingern sehr beliebt

Zwischen 50 und 80 Schnitzel landen täglich in den Bäuchen der Gäste, schätzt Obergfell grinsend. Begleitet werden sie von einem gemischten Salat. „Das heißt bei uns: Kartoffel- und Blattsalat“, sagt der Wirt. Beilagen seien aber Geschmackssache. Wer Spätzle oder Bratkartoffeln zu seinem Schnitzel möchte, könne auch diese Beilage wählen. Für 19,50 Euro stehen sie mit hausgemachten Salat auf der Karte.

Und auch Vegetarierinnen und Vegetarier können ihren Schnitzel-Hunger in der Kleinen Traube stillen. „Die machen wir mit Selleriescheiben und demselben Weckmehl und Butterschmalz“, sagt Obergfell. Die vegetarischen Träubles-Schnitzele seien sehr beliebt. Auf die Frage, welches Essen er selbst am liebsten hätte, sagt Obergfell glücklich: „Das Tagesessen. Da bin ich sehr nicht anspruchsvoll.“