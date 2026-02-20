König Frederik X. hat seinen dreitägigen Besuch auf Grönland mit persönlichen Eindrücken auf Instagram dokumentiert. Die Reise des dänischen Monarchen findet inmitten der Spannungen um die Besitzansprüche von US-Präsident Trump statt.

Lagkage, Kaffee und strahlender Sonnenschein zwischen Fjorden und schneebedeckten Bergen: König Frederik X. (57) fühlt sich bei seinem dreitägigen Grönland-Besuch sichtlich wohl. In einem ausführlichen Instagram-Post teilte der dänische Monarch am Donnerstag Eindrücke seines zweiten Reisetags. Die Bilder zeigen den König lächelnd im Schnee, im Helikopter, beim Essen und inmitten feiernder Menschen, die ihm mit Grönland-Flaggen zujubelten.

In der Küstenstadt Maniitsoq, rund 150 Kilometer nördlich der Hauptstadt Nuuk gelegen, wurde Frederik mit Gesang, Händeschütteln und herzlichen Begrüßungen empfangen, wie es zu dem Beitrag heißt. Begleitet von Grönlands Regierungschef Jens-Frederik Nielsen traf der Monarch junge wie ältere Bürger der Kleinstadt. Gemeinsam mit jungen Unternehmern erkundete er anschließend die Landschaft rund um Maniitsoq, das auf einer Felseninsel an der Westküste liegt.

Kaffemik mit Lagkage zum Abschluss

Den Abschluss des Tages bildete ein traditioneller Kaffemik - eine grönländische Kaffeetafel - im Versammlungshaus der Stadt. Viele Einwohner waren zusammengekommen, um den Besuch mit dem dänischen Schichtkuchen Lagkage gemeinsam ausklingen zu lassen. Danach reiste Frederik weiter nach Kangerlussuaq, wo sein Grönland-Aufenthalt am Freitag mit einem Besuch in einem Ausbildungszentrum der dänischen Streitkräfte endet.

Der König hat seinen dreitägigen Trip am Mittwoch in der grönländischen Hauptstadt Nuuk begonnen. Am Flughafen wurde er von Regierungschef Jens-Frederik Nielsen und Parlamentspräsident Kim Kielsen in Empfang genommen. Danach besuchte er eine Schule, das größte Unternehmen Grönlands sowie das Arktisk Kommando, ein Teil der dänischen Streitkräfte. "Immer wieder schön, wieder in Grönland zu sein. Danke für den herzlichen Empfang. Über das Land zu fliegen und die Grönlandlandschaft zu beobachten, raubt mir immer den Atem", schwärmte der Monarch danach auf Instagram.

Besuch im Schatten der Trump-Krise

Der Zeitpunkt der Reise ist kein Zufall. US-Präsident Donald Trump hatte seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus immer wieder Besitzansprüche auf die autonome Insel erhoben.

Frederik gilt als großer Freund Grönlands und betont immer wieder, wie sehr ihm Land und Leute am Herzen liegen. Im Jahr 2000 nahm er an einer Schlittenhunde-Expedition im Norden der Insel teil und hat das Territorium auch privat mehrfach bereist. Seit Beginn seiner Regentschaft 2024 war es bereits sein dritter Besuch auf der Arktisinsel.