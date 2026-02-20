König Frederik X. hat seinen dreitägigen Besuch auf Grönland mit persönlichen Eindrücken auf Instagram dokumentiert. Die Reise des dänischen Monarchen findet inmitten der Spannungen um die Besitzansprüche von US-Präsident Trump statt.
Lagkage, Kaffee und strahlender Sonnenschein zwischen Fjorden und schneebedeckten Bergen: König Frederik X. (57) fühlt sich bei seinem dreitägigen Grönland-Besuch sichtlich wohl. In einem ausführlichen Instagram-Post teilte der dänische Monarch am Donnerstag Eindrücke seines zweiten Reisetags. Die Bilder zeigen den König lächelnd im Schnee, im Helikopter, beim Essen und inmitten feiernder Menschen, die ihm mit Grönland-Flaggen zujubelten.