Bester Dezember-Start seit 20 Jahren: Sonic the Hedgehog 3 stellt Disney zum Kinostart in den Schatten

"Sonic the Hedgehog 3" stellt Disney zum Kinostart in den Schatten

1 Sonic stürmt die US-Kinocharts. Foto: Paramount Pictures

"Sonic the Hedgehog 3" übertrifft die Erwartungen leicht, "Mufasa: Der König der Löwen" unterbietet sie deutlich. Der dritte Teil der Videospielverfilmungen gelingt in den USA der beste Start eines Films mit PG-Rating seit fast 20 Jahren.











"Sonic the Hedgehog 3" ist an die Spitze der US-Kinocharts gestürmt. Der dritte Film um den blitzschnellen Videospiel-Igel setzte an seinem ersten Wochenende 62 Millionen US-Dollar um. Für einen ebenfalls hoch gehandelten Konkurrenten blieb da nur Platz zwei. "Mufasa: Der König der Löwen" spielte nur 35 Mio. Dollar ein. Eine kleine Enttäuschung für die erfolgsverwöhnten Disney-Studios.