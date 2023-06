5 Das Betreiber- und Gewinnerehepaar vom Restaurant Central in Lima bei der Auszeichnung der „World’s 50 Best Restaurants“. Foto: dpa/Jorge Gil

Bei der Preisverleihung der „World’s 50 Best Restaurants“, der weltweiten Spitzengastronomie, hat das Central im peruanischen Lima gewonnen. Das Restaurant Tim Raue aus Berlin ist auf Platz 40, das Nobelhart & Schmutzig fünf Plätze dahinter. Grund zur Freude hat auch Andreas Caminada.









Die Gourmandise schaut nach Valencia. Dort wurde am Dienstagabend die Rangliste der „World’s 50 Best Restaurants“ für 2023 in Valencia vorgestellt. Nach dieser Trend-Liste für Gourmets ist das derzeit beste Restaurant der Welt das Central im peruanischen Lima und löst damit das Geranium in Kopenhagen ab. Rang zwei geht an das Disfrutar in Barcelona, Platz drei an das Diverxo in Madrid.