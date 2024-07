1 Menendez auf dem Weg zu Gericht. (Archivbild) Foto: Yuki Iwamura/AP/dpa

Goldbarren und Hunderttausende Dollar wurden bei US-Senator Bob Menendez gefunden - Bestechung von Ägypten und Katar, wie Geschworene nun urteilten.











Washington - Der US-Senator Bob Menendez ist wegen Korruption schuldig gesprochen worden. Zwölf Geschworene in New York verurteilten den demokratischen Volksvertreter aus New Jersey in allen 16 Anklagepunkten - darunter Bestechlichkeit und Betrug, wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal berichteten.