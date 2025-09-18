Beste Wohnorte für Familien: Die familienfreundlichste Stadt ist Potsdam. Und Stuttgart?

In welcher Stadt in Deutschland ist das Wohnen für Familien attraktiv? Eine Antwort auf diese Frage gibt ein aktuelles Ranking. Das Ergebnis für Stuttgart ist überraschend.
Dass sich das Familienleben mit dem Arbeitsalltag vereinen lässt, ist für viele Menschen essenziell. Unternehmen in Baden-Württemberg, in denen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für diese möglichst stressarme Engführung von Beruf und Familie besonders gute Bedingungen vorfinden, werden regelmäßig für ihre Familienfreundlichkeit sogar ausgezeichnet.