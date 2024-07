Beste Staffelpremiere auf Hulu: The Bear: Rekordstart für die dritte Staffel

1 Jeremy Allen White als Carmy in "The Bear". Foto: Copyright 2024, FX Networks. All Rights Reserved.

In Deutschland müssen sich die Fans noch ein paar Wochen gedulden. In den USA feierte die Serie "The Bear" auf dem US-Streamingdienst Hulu schon am vergangenen Wochenende Premiere und knackte einen Rekord.











Während sich Fans hierzulande noch gedulden müssen, startete in den USA am vergangenen Donnerstag (27. Juni) die dritte Staffel der Serie "The Bear" - und das mit großem Erfolg. In den ersten vier Tagen wurde die dritte Staffel der Erfolgsserie 5,4 Millionen Mal angesehen, wie "Variety" berichtet.