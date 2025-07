Beste Saisonleistung der Footballer: So fertigt Stuttgart Surge im Topspiel die Paris Musketeers ab

Große Mannschaften, heißt es im Sport, sind immer dann voll da, wenn es zählt. Übertragen auf das Football-Team von Stuttgart Surge bedeutet das: Die Konkurrenz sollte gewarnt sein! Im Spitzenspiel der European League of Football (ELF) gewann das hoch motivierte Team von Coach Jordan Neuman dank der besten Leistung in dieser Saison deutlich mit 26:8. „Wir haben von unseren Trainern einen perfekten Plan bekommen“, sagte Louis Geyer, der als bester Spieler der Partie ausgezeichnet wurde, „und den haben wir super ausgeführt.“

Auch der Cheftrainer war zufrieden. „Gegen Paris zu spielen, ist eine große Herausforderung, weil das Team stets professionell vorbereitet ist“, sagte Jordan Neuman, „wir haben sehr physischen Football gespielt, dieser Sieg war ein großartiges Erlebnis.“

Lesen Sie auch

Ziel des Surge-Teams ist die MHP-Arena

Schon vor dem Kick-off hatte Suni Musi vor 3740 Fans im Gazi-Stadion mit Blick auf das ELF-Finale, das am 7. September in Stuttgart stattfinden wird, die Richtung vorgegeben: „Mit Vollgas in die MHP-Arena“, rief der Surge-Boss den Zuschauerinnen und Zuschauern zu – die ihre Mannschaft anschließend lautstark unterstützten. Die Gastgeber? Ließen nie Zweifel an ihren Ambitionen aufkommen.

Zufriedene Gesichter: Philip Eichhorn (li.) und Louis Geyer. Foto: Baumann

Die 0:6-Niederlage im Hinspiel und die Aussicht, mit einem Sieg Platz eins in der Division West und damit ein Heimspiel in den Play-offs so gut wie zu sichern, trieben das Surge-Team an. Die Footballer in den zitronengelben Trikots gaben alles, feuerten sich gegenseitig an, waren super drauf. Vor allem an Quarterback Reilly Hennessey schien die Nullnummer im Mai in der französischen Hauptstadt zu nagen. Nach dem ersten Angriff, der mit einem geblockten Fieldgoal-Versuch von Kicker Timo Bronn ohne Punkte endete, schimpfte der Regisseur laut hörbar. Im zweiten Angriff nahm der US-Amerikaner die Sache in die Hand. Erst warf er einen weiten Pass auf Mike Harley Jr., dann legte er die letzten 15 Yards selbst zurück und sorgte mit seinem starken Lauf für die ersten Surge-Punkte in dieser Saison gegen Paris. Und in diesem Stil ging es weiter.

Überragende Leistung der Stuttgarter Abwehr

Die Stuttgarter Defensive stoppte mit vollem Einsatz und toller Übersicht in der ersten Hälfte alle fünf Angriffsversuche der Gäste, während die Kollegen im Angriff weiter punkteten. Vor allem die Stars lieferten ab: Quarterback Reilly Hennessey, Runningback Kai Hunter, die Wide-Receiver Mike Harley Jr. und Louis Geyer sowie Timo Bronn.

Der Kicker erzielte mit einem Fieldgoal das 10:0, anschließend folgte ein spektakulärer Trickspielzug: Hennessey übergab an Harley Jr., und der Passempfänger zeigte, dass er auch werfen kann. Sein leicht krummes Ding über mehr als 50 Yards ging in Richtung des eigentlich doppelt gedeckten Louis Geyer, der nicht nur ein überragendes Spiel machte, sondern auch diesen Ball in der Endzone fing – zur Pause führte Stuttgart Surge in dieser Höhe völlig unerwartet mit 17:0. „Wir haben diesen Spielzug erst in dieser Woche in unser Playbook aufgenommen“, erklärte Coach Neuman, „schön, dass wir gleich die Gelegenheit hatten, ihn anzuwenden.“

In der zweiten Hälfte blieb die Stuttgarter Verteidigung zunächst unüberwindbar. Auch die nächsten Musketeers-Angriffe wurden gestoppt, zwischendurch sah es sogar so aus, als würde diesmal Paris ohne Punkte bleiben. Timo Bronn erhöhte mit zwei weiteren Fieldgoals auf 20:0, ehe es die Gäste doch auf die Anzeigetafel schafften und auf 8:23 verkürzten. Danach hielt die Stuttgarter Defensive einem weiteren Angriff stand, Timo Bronn erzielte nicht nur das 26:8, sondern machte damit den Sieg auch endgültig perfekt. „Wir haben alles gegeben, ich bin mehr als zufrieden“, sagte Louis Geyer, der besonders seine Kollegen aus der Verteidigung lobte: „Sie waren unglaublich gut. Wir haben die beste Defense der Liga!“