Wer ist für den deutschen Fernsehpreis nominiert?

1 Einer der großen Gewinner beim Deutschen Fernsehpreis 2024: Mark Achterberg für Beste Regie Unterhaltung bei "Let's Dance". Foto: imago/Sven Simon / Malte Ossowski/SVEN SIMON

Einer der großen Gewinner beim ersten Teil des Deutschen Fernsehpreises 2024 war Mark Achterberg. Er bekam erneut den Preis für die Beste Regie Unterhaltung für "Let's Dance". Die meistnominierte Serie "Die Zweiflers" wurde ebenfalls ausgezeichnet. Eine Top-Auszeichnung ging auch an "Push".











Die von Esther Sedlaczek (38) moderierte "Nacht der Kreativen" am Dienstagabend (24.09.) in der Kölner Flora markierte den Auftakt zur Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2024. Die Preisträgerinnen und Preisträger nahmen ihre Auszeichnungen in den elf Personenkategorien der Programmbereiche Fiktion, Unterhaltung und Information entgegen.