Beste Preview-Zahlen von 2026: Toy Story 5 bricht bereits den ersten Kino-Rekord des Jahres

Buzz und Woody nehmen Kurs auf einen Kassenrekord: Disney und Pixars "Toy Story 5" steuert auf einen der größten Kinostarts des Jahres zu. Schon die Vorpremieren spielten 17,5 Millionen Dollar ein - bisheriger Bestwert des Jahres 2026.
Buzz Lightyear und Woody nehmen Kurs auf einen Kassenrekord: Disney und Pixars "Toy Story 5" steuert am Startwochenende auf einen der größten Kinostarts des laufenden Jahres zu. Schon bei den Vorpremieren spielte der Film laut "Variety" 17,5 Millionen US-Dollar ein - der bislang stärkste Preview-Wert des Jahres 2026.