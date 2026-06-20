Beste Preview-Zahlen von 2026: Toy Story 5 bricht bereits den ersten Kino-Rekord des Jahres

Buzz und Woody nehmen Kurs auf einen Kassenrekord: Disney und Pixars "Toy Story 5" steuert auf einen der größten Kinostarts des Jahres zu. Schon die Vorpremieren spielten 17,5 Millionen Dollar ein - bisheriger Bestwert des Jahres 2026.

Buzz Lightyear und Woody nehmen Kurs auf einen Kassenrekord: Disney und Pixars "Toy Story 5" steuert am Startwochenende auf einen der größten Kinostarts des laufenden Jahres zu. Schon bei den Vorpremieren spielte der Film laut "Variety" 17,5 Millionen US-Dollar ein - der bislang stärkste Preview-Wert des Jahres 2026.

Damit lässt die Fortsetzung das Ergebnis von "Michael" (12,6 Millionen Dollar) klar hinter sich. Insgesamt war demnach nur ein Film in den Vorpremieren besser: "Die Unglaublichen 2" kam 2018 auf 18,5 Millionen Dollar. Beide Titel legten anschließend gewaltige Startwochenenden hin - 97 beziehungsweise 182,7 Millionen Dollar.

Kurs auf den Franchise-Rekord

Fürs Eröffnungswochenende rechnet die Branche bei "Toy Story 5" mit 145 bis 150 Millionen Dollar, nach durchweg positiven Kritiken halten manche Schätzungen sogar 160 bis 175 Millionen für möglich. Damit dürfte der Film das bisherige Franchise-Bestergebnis von "Toy Story 4" (120 Millionen Dollar Start) locker überbieten.

Mehr noch: Der Animationsfilm wäre der größte Kinostart des Jahres und würde "The Super Mario Galaxy Movie" vom Thron stoßen, der den Rekord bislang mit 131,7 Millionen Dollar hält. International peilt "Toy Story 5" 135 Millionen Dollar an - weltweit läge das Ergebnis zum Start damit bei über 275 Millionen Dollar.

Teuer, aber lukrativ

Billig war die Produktion nicht: Das Budget liegt bei 250 Millionen Dollar, dazu kommen die Marketingkosten. Trotzdem dürfte sich der Film für Disney auszahlen. Schon Anfang des Jahres landete der Konzern mit "Hoppers" einen Erfolg, der weltweit knapp 390 Millionen Dollar einfuhr. Das "Toy Story"-Universum aber spielt in einer anderen Liga.

Ein Tablet als neuer Bösewicht

Im fünften Teil ist die Technik der Gegner: Buzz, Woody, Jessie und die übrigen Spielzeuge geraten durcheinander, als ein smartes Tablet namens Lilypad ihre Welt auf den Kopf stellt. Im Original sind erneut Tom Hanks, Tim Allen und Joan Cusack zu hören, neu dazu kommen Conan O'Brien und Greta Lee.

Das Potenzial der Reihe ist riesig: "Toy Story 4" spielte 2019 weltweit mehr als eine Milliarde Dollar ein. Auch mit Merchandising, Games und Publishing setzt die Marke pro Jahr über eine Milliarde Dollar um.