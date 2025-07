1 Die Uniklinik hat es auf Platz 14 geschafft. Foto: Chris Redan / shutterstock.com

Die Uniklinik Heidelberg zählt laut einem aktuellen Ranking zu den besten Kliniken der Welt – welche deutschen Krankenhäuser es außerdem in die Top 100 geschafft haben, lesen Sie hier.











In der Rangliste World’s Best Hospitals 2025, veröffentlicht von Newsweek in Kooperation mit Statista, hat es die Universitätsklinik Heidelberg auf Platz 14 der weltweit besten Krankenhäuser geschafft. Damit zählt die Klinik nicht nur zu den besten in Deutschland, sondern auch zu den Top 20 weltweit.