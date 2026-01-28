Bestattung in Stuttgart: Kein Geld für Sarg und Urne – „Manche Angehörige sind geradezu verzweifelt“

Beerdigungen kosten Tausende Euro. Für viele Hinterbliebenen in Trauer wird dies zur unstemmbaren Last. So erhalten Angehörige in Stuttgart Unterstützung.
Mindestens um die 5000 bis 6000 Euro im Durchschnitt, je nach individuellen Wünschen meist jedoch um einiges mehr, kostet eine Bestattung inklusive Friedhofsgebühren und anderen nötigen Leistungen laut Angaben des Bundesverbands Deutscher Bestatter (BDB) in Deutschland. Kosten für Extras wie Traueranzeige oder Trauermahl noch nicht einberechnet. Eine Summe, die sich viele Angehörige Verstorbener nicht leisten können – so auch in Stuttgart.